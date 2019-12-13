Hava Sporları Federasyonu, sorunlarını anlattı

KKTC Hava Sporları Federasyonu çalışanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’na sıkıntılarını aktardı.

Bakanliktan yapılan açıklamaya göre, KKTC Hava Sporları Federasyonu’nun yıllardır sınırlı bir bütçesi olduğunu, içinde bulunduğu mali sıkıntıdan dolayı dört aydır çalışanların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarının ödenmediğini belirten heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’ndan sosyal haklarının güvence altına alınmasını talep etti.

On sekiz kişi olduklarını ve kullandıkları tüm araçların kamu malı olduğunu, ancak kendilerinin yasal bir statüsü olmadığını vurgulayan çalışanlar, taleplerinin; ödenmeyen sosyal güvenlik yatırımları değil; sürdürülebilir ve iş garantisi olan bir yapıda çalışmak olduğunu söyledi.

Kurumun 2005 yılında federasyon yapısına geçtiğini ve ikilem yaşandığını belirten çalışanlar, yönetimle bir sorunları olmadığını ancak hayat pahalılığı, kademe ilerlemesi, sendikal hak gibi sosyal haklarını elde edemediklerini sözlerine ekledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, KKTC Hava Kurumu çalışanlarının sıkıntılarının çözümü konusunda bakanlık olarak üzerlerine düşen görevi yapacaklarını ifade ederek, konu hakkında ilgili makamlarla istişarede bulunacağını söyledi.

Dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında ivedilik alındığını ve Sigorta Affı’nın bir ay içerisinde yürürlüğe girmesinin hedeflendiğini kaydeden Sucuoğlu, ana parayı ödemek koşuluyla % 85 oluşan cezanın sigorta affı kapsamına gireceğini; hava kurumu çalışanlarının da sigorta affı kapsamdan yararlanıp yararlanamayacağının bir alternatif olarak da ayrıca araştırılacağını ifade etti.