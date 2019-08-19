Hazırlık maçında kazanan Kaymaklı

Kartepe’de yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdüren Küçük Kaymaklı ile Gençler Birliği, hazırlık maçında karşılaştı. İlk devrenin tek hakimi Küçük Kaymaklı takımıydı. İyi bir oyun sergileyen ve oyunu rakip alana yığan yeşil siyahlılar, 37.dakikada Erdoğan Murat’ın golü ile 1-0 öne geçti ve ilk devre bu skorla tamamlandı.

İkinci devreye her iki takım da değişiklikler yaparak başladı. İkinci devreye çok iyi başlayan Gençler Birliği aradığı golü 48.dakikada denemeye aldığı TC’li oyuncu Mahmut ile buldu ve skora denge geldi.

Golden sonra iyi oyununu sürdüren İskele temsilcisi 55.dakikada Emre Özsin ile 2-1 öne geçti.

Daha sonra Küçük Kaymaklı takımı oyunda dengeyi kurdu ve 70.dakikada Osi’nin kafa golü ile skora yeniden denge geldi. Beraberliği yakalayan Kaymaklı, iyi oyununu sürdürdü ve 75.dakikada Osi ile yeniden öne geçti.

Maçın son bölümünde Rifat Hacıarifoğlu ile bir gol daha bulan Küçük Kaymaklı, maçı 4-2 kazandı.

(Necmi Usal - Arenasporkolik)