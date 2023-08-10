Hazırlık maçları sürüyor

Süper Lig ve 1.Lig’den birçok ekip Çarşamba gününü hazırlık maçlarıyla geçirdi. Süper Lig ekiplerinden Mağusa Türk Gücü ile Gençlerbirliği’nin mücadelesinde 6 gol çıkarken karşılaşma 3-3 berabere bitti. Küçük Kaymaklı, ligin yeni ekibi Yeniboğaziçi’ni 3-0 yenerken, Yenicami de Gönyeli karşısında 2-0 galip geldi. Hamitköy, Mesarya’yı 1-0 mağlup ederken, 7 golün çıktığı mücadelede ise Esentepe, Girne Halk Evi’ni 5-2 yendi. Süper Lig’in yeşil beyazlı ekibi China Bazaar Gençlik Gücü, Baf Ülkü Yurdu’nu 4-1, Doğan Türk Birliği de kampta bulunan Yonpaş Dumlupınar karşısında 3-1 galip gelmeyi başardı. 4 golün çıktığı mücadelede ise Türk Ocağı ile Çetinkaya 2-2 berabere kaldı.