Hekimoğlu, İtalya’da uluslararası bir yarışmaya katılacak

Milli atlet Yiğitcan Hekimoğlu, İtalya'nın Grosseto şehrinde düzenlenecek olan; “XVI İnternational Citta Di Grosseto" atletizm yarışmasına özel davet alarak bugün İtalya‘ya gitti.

Yiğitcan Hekimoğlu, Olympic Stadium Carlo Zecchini’de 16 Haziran 2022 Perşembe günü 100 metrede piste çıkarak; önce seçme serisi ardından final yarışmasına katılarak burada güçlü rakipleriyle yarışacak.

Elit sprinter, aynı zamanda Romanya'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası kadrosunda da yer aldı.

Hekimoğlu, bu tür uluslararası yarışmaların performans ve uluslararası temaslar adına önemli olduğunu, burada güçlü rakipleriyle yarışmak performansını geliştirebileceğini vurgulayarak destek veren herkese çok teşekkür etti.