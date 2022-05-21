Hekimoğlu'ndan müthiş açılış...10.47

Hekimoğlu'ndan müthiş açılış...10.47
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Milli Atlet Yiğitcan Hekimoğlu,  Bursa da yapılan Olimpik Deneme yarışlarında   KKTC temsil ettiği  100mt. Yarışında  10.47 koşarak  Genel Sıralamada Başarı  ile 1.'lige  ulaştı.

Hekimoğlu  Saat 16.00 da yapılan  Seçme  Serisinde  10.71 koşarak  toplamda 2. Olarak finale kalma başarısını  gösterdi.

Akşam  saat 18.20 de  yapılan 100mt. Finalinde 10.47 koşarak, Sezonun "En Iyi " derecesine  imzasını attı.

Bu  dereceden dolayı  performansını daha da  geliştirmek  istediğini  ifâde eden Hekimoğlu, sezon başında bunu Başardığı için mutlu olduğunu  ifade etti.

Hekimoğlu, önümüzde ki hafta sonu Bursa'da yapılacak olan Balkan Seçme Yarışları  icin de  güzel  bir ivme yakaladığını dile getirdi.

Başarılı  Sprinter, ulaşmış  olduğu 1.'likten ötürü; sestekleyen tüm  sponsorlarına,destek, moral ve motivasyon  veren, Arayıp  soran,  tüm dost ve arkadaşlarına,her zaman yanında  olan  spor basınına teşekkürlerini  iletti.

Milli Atlet Yiğitcan Hekimoğlu  4- 5 Haziran  Erzurum da yapılacak  olan Uluslararası Bayrak Yarışı  için de Milli Takımdan davet aldı.
Hekimoğlu   Milli Takıma katılmak  üzere  Haziran başında  Erzurum'a hareket edecek.

Hekimoğlu, yarın öğleden  sonra Adaya dönerek önümüzde ki hafta sonu Bursa da düzenlenecek Balkan  Yarışı  Seçmeleri için hazırlıklarına devam edecek.

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