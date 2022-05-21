Hekimoğlu'ndan müthiş açılış...10.47

Milli Atlet Yiğitcan Hekimoğlu, Bursa da yapılan Olimpik Deneme yarışlarında KKTC temsil ettiği 100mt. Yarışında 10.47 koşarak Genel Sıralamada Başarı ile 1.'lige ulaştı.

Hekimoğlu Saat 16.00 da yapılan Seçme Serisinde 10.71 koşarak toplamda 2. Olarak finale kalma başarısını gösterdi.

Akşam saat 18.20 de yapılan 100mt. Finalinde 10.47 koşarak, Sezonun "En Iyi " derecesine imzasını attı.

Bu dereceden dolayı performansını daha da geliştirmek istediğini ifâde eden Hekimoğlu, sezon başında bunu Başardığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Hekimoğlu, önümüzde ki hafta sonu Bursa'da yapılacak olan Balkan Seçme Yarışları icin de güzel bir ivme yakaladığını dile getirdi.

Başarılı Sprinter, ulaşmış olduğu 1.'likten ötürü; sestekleyen tüm sponsorlarına,destek, moral ve motivasyon veren, Arayıp soran, tüm dost ve arkadaşlarına,her zaman yanında olan spor basınına teşekkürlerini iletti.

Milli Atlet Yiğitcan Hekimoğlu 4- 5 Haziran Erzurum da yapılacak olan Uluslararası Bayrak Yarışı için de Milli Takımdan davet aldı.

Hekimoğlu Milli Takıma katılmak üzere Haziran başında Erzurum'a hareket edecek.

Hekimoğlu, yarın öğleden sonra Adaya dönerek önümüzde ki hafta sonu Bursa da düzenlenecek Balkan Yarışı Seçmeleri için hazırlıklarına devam edecek.