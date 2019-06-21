Hekimoğlu Türkiye’deki takımı ENKA adına takım halinde 1.oldu.

Türkiye Turkcell Süperlig 1. Ayak atletizm musabakalarında rekortmen milli atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu Türkiye’deki takımı ENKA adına 4x100mde piste çıktı ve takım halinde 1.oldu.

Bursada gerceklestirilen yarışlarda birinci adam olarak takozda yerini alan atletimiz Yiğitcan, takımıyla birlikte 39.76sn derece ile Fenerbahce’nin önünde rahat bir birincilik elde etti. İki gun sonunda erkeklerde ENKA 145 puanla Fenerbahce’nin 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alırken kadınlarda 154 puanla Fenerbahce’nin 21 puan önünde ilk sırada 1. Kademeyi bitirdi. Rekortmen milli Atletimiz 2. Gun yarışlarinda ekstra kosulan 100 metrede 10.62lik bir derece koştu. Buyil ikinci yarışını koşan Hekimoğlu yoğun bir antrenman sürecine girerek Temmuz sonundan itibaren baslayacak yarış perioduyla Katar’daki Dünya Şampiyonası’na hazırlanacak.