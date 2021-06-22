Hentbol erkekler play-off ilk karşılaşmaları dün akşam Mağusa ve Lefkoşa’da oynandı

Hentbol erkekler play-off ilk karşılaşmaları dün akşam oynandı. Mağusa’da MGA-GG, Lefkoşa’da ise Özgür Adımlar – UKÜ takımlarının mücadele ettiği play-off ilk karşılaşmalarını GG ve UKÜ takımları kazandı.

GG dolu dizgin

Mağusa’da oynanan karşılaşmada MGA ile Gençlik Gücü takımları mücadele etti. İlk devresini rakibi MGA karşısında 9-16 önde kapatan GG, oyun üstünlüğünü ikinci yarıda da devam ettirerek sahadan 23-34 galibiyetle ayrılarak, play-off serisine galibiyetle başladı. MGA’da Hüseyin Öztürk 5 golle maçı tamamlarken, GG’de Ahmet Altan ve Özden maçı 6’şar golle bitirdi.

UKÜ avantajlı

Gecenin diğer karşılaşmasında Başkent’de Özgür Adımlar ile UKÜ karşı karşıya geldi. İlk devresi 10-15 UKÜ üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın, kazananı yine 27-33 sonuçla UKÜ oldu. Cemil kaydettiği 7 golle Özgür Adımlar’ın en skorer ismi olurken, UKÜ’de Ergin 9 golle ön plana çıkan isim oldu.

Fotoğraf: Ferah BARIŞSEV