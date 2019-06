Hentbol kraliçesini bekliyor

KKTC Hentbol Federasyonu ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen Kadınlar Süper Ligi’nde şampiyon bugün (2 Haziran Pazar) belli olacak. UKÜ ile YDÜ kadınları arasındaki final serisinde 1-1 eşitlik var ve şampiyonu belli edecek son maç bugün öğlen saat 13.00’da Mağusa’da belli olacak. MAGEM’e ait Mağusa Arena’da saat 13.00’da başlayacak UKÜ-YDÜ final serisi son maçını kazanan sezonun şampiyonluk kupasını müzesine götürecek. Şampiyonluk maçı öncesi iki takımın antrenörü de kupayı almak istediklerini söylediler. DEMİRTAY: İNANCIMIZDAN ASLA VAZGEÇMEDİK Kadınlar Süper Ligi’nde istediği sonuçları alamamasına rağmen finale kalmayı başaran Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ)’nin takım antrenörü Çiler Demirtay şampiyonluk maçı öncesi centilmenliğe vurgu yaptı ve takımına inandığını söyledi. Demirtay şöyle konuştu: “3 takımlı ligde oynadığımız 6 maçta galibiyet alamadık ancak her durumda play off oynayacağımızın bilincinde olarak hiçbir zaman inancımızdan vazgeçmedik. Play off yarı final maçında DAÜ ile eşleştik.. Rakibimizin 1-0 önde başlama avantajını kırarak seriyi 1-1’e getirdik ve ardından diğer maçı da kazanarak finale yükseldik. Biz gereken yerde tempomuzu yükselttik ve doğru bir hamle yaptık.. Finalde kendi sahamızda UKÜ ile serinin ilk maçına çıktı ve rakibimizi mağlup ederek 1-0 avantajlı duruma girdik. Rakibimiz önceki akşam bizi mağlup ederek seriyi 1-1 e getirmeyi başardı. Serinin 1-1 olması her iki takımında kupaya ne kadar yakın olduğunu göstermiş ve güzel bir final havası yaratmıştır. Amacımız kupayı müzemize getirmektir. Lig süresince de, şimdi de inancımızdan asla vazgeçmedik. Hak edenin kazanacağı centilmence bir maç geçmesini temenni ederim.” KAYAŞ: OYUN DİSİPLİNİNİ KURURSAK.. Kadınlar Süper Ligi’nde klasman maçlarını ilk sırada tamamlayan ve tarihinde ilk kez Hentbol Kadınlar Finaline yükselmeyi başaran Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) finaldeki ilk maçını YDÜ karşısında kaybetmişti. Final serisi ikinci maçını kazanan UKÜ’de, Antrenör Tarkan Kayaş serinin son maçı öncesi takımına güveniyor. Kayaş bugün öğlen Mağusa’da oynanacak şampiyonluk maçı için şöyle konuştu: “İlk maçta oynanan kötü oyun ile takım içerisinde moraller bozuldu. Ancak ikinci maça iyi hazırlandık. Oyuncularımızın kaybettikleri özgüveni artırmak için motive etmeye çalıştık. İkinci maçta iyi oyun sergileyerek kazanmasını bildik. Yarınki (bugünkü) maçta da oyun disiplinini korursak sahadan gülerek ayrılan takım biz oluruz. Hak edenin kazanacağı bir maç olmasını dilerken şampiyonluk kupasını alarak okul müzemize ilk kez bu kupayı koymak için mücadele edeceğiz.”