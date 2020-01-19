Hentbol KTSYD Kupası Esentepe ve YDÜ’nün

Hentbol Federasyonu’nun Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği işbirliğinde düzenlediği kupa maçları tamamlandı. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve KKTC Telsim’in de destek verdiği KTSYD Hentbol Kupası kadınlarda Esentepe Efsane Yetenek Avcıları’nın erkeklerde ise Yakın Doğu Üniversitesi oldu.

Hentbol KTSYD Kupası için ülkemize gelen Asya Hentbol Federasyonu Genel Sekreteri ve ayni zamanda Pakistan Hentbol Federasyonu Başkanı Muhammad Shafiq, Terramo Üniversitesi Başkan Yardımcısı ve Spor Encümeni Antonio Filipponi, Terramo Üniversitesi Spordan Sorumlu Rektör Yardımcısı Luigi Mastrangelo, Teramo Belediyesi Meclis Üyesi Graziella Cordone ve Intermania World Cup Organizasyon Başkanı Pier Luigi Montauti’nin yanı sıra, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, KTSYD Başkanı Burhan Gürkan ve Telsim Genel Müdür Yardımcısı Ulaş Kazak da final maçlarını izleyenler arasında idi

Gecenin ilk maçı kadınlar finali oldu.

UKÜ-Esentepe E.Y.A.: 18-27

Hakemler: Ülviye Beşe, Erdoğan Aşık

UKÜ: Betül, Ayşe, Gülem, Sevilay, Ajda, Neslihan, Deniz, Hatice, Lamia, Sonuç, Melisa, Petek, Aysel, Ülgen, Aleyna, Ülkü.

Esentepe EYA: Fadouha, Naciye, Sinem, Sevgi, Esra, Meriem, Latife, Deni, Çağla, Sirine, Jawaher.

Hentbol KTSYD Kupası kadınlar finalinde özellikle ilk devre başabaş mücadele izlendi. UKÜ ile Esentepe Efsane kadınları arasındaki final maçının ilk devresi 12-9 Esentepe kadınları üstünlüğünde bitti. İkinci devre üstünlüğünü sürdürmeyi başaran Esentepe Efsane takımı özellikle son devrede farkı açtı ve maçı 27-18 kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu. Maçın en skorer ismi UKÜ’den 8 sayı ile oynayan Aysel olurken, Esentepe kadınlarından en skorer isim 7 sayı ile oynayan Sirine ve Jawaher idi.

YDÜ-UKÜ: 27-24

Hakemler: Mehmet Ünalmış, Erdal Şamil.

YDÜ: Tolga, Hakan, Berkem, Arda Kahraman, Buğra, Çağay, Özgür, Ömer, Arda Kansu, Doğukan, Selami, Cemil, Murat, Serkan, Mert Göksu, Mert Makasoğlu.

UKÜ: Doğuş, Görkem, Alp, Tuğberk, Batuhan, Berkman, Muhammet, Fethi, Emre, Hamza, Murat, Mert, Tansu, Sait, Kanı, Harun.

KTSYD Kupası Erkekler final maçı nefes kesti. Çok kalabalık hentbol sever önünde oynanan final maçını UKÜ erkekleri uzun süre önde sürdürdü. UKÜ kalecini Tansu’nun başarılı kurtarışları ile alkış aldığı final gecesinde YDÜ erkekleri maçın son bölümünde skor üstünlüğünü ele geçirdi ve bunu da maç sonuna taşıdı. İlk devresi 13-10 UKÜ üstünlüğünde biten maçı YDÜ erkekleri 27-24 kazandı ve turnuvanın şampiyonu oldu. Erkekler finalinin en skorer oyuncusu 11 sayı atan YDÜ oyuncusu Serkan olurken UKÜ’den Berkam ise 8 sayı ile oynadı

Maçlar sonunda düzenlenen törende final oynayan takımlara ve hakemlere ödülleri takdim edildi.