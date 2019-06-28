Hentbol Ligi Ödül Töreni gerçekleşti

Çocuklar ve gençlerin geleceği için bağımlılıkla mücadele edilmesi temasıyla düzenlenen “2018-2019 Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Ligi Ödül Töreni” dün akşam gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı’yla birlikte yer aldığı törende dereceye giren takımlara ödüllerini verdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, burada yaptığı konuşmada ödül töreninde sporcularla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Hentbol Federasyonu’nun çok güzel bir projeye imza attığını ve sporun ne kadar yararlı bir araç olduğunun bir kere daha görüldüğünü kaydetti. Sporun hem fiziksel bir aktivite olarak hem de sosyal sorumluluk alanı olarak kullanılabileceğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, Hentbol Federasyonu’nun Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile birlikte düzenlediği, “Çocuk ve gençlerimizin geleceği için hentbolda bağımlılıkla mücadele yılı” temasıyla organize ettiği 2018-2019 Hentbol Ligi ve “Tut Elimi” projelerine imza atanları tebrik etti.

“EL ELE VERİP BİR ARAYA GELİNCE, AMAÇ DA GÜZEL OLUNCA ALTINDAN KALKAMAYACAĞIMIZ BİR İŞ YOKTUR”

“El ele verip bir araya gelince, amaç da güzel olunca altından kalkamayacağımız bir iş yoktur” diyen Cumhurbaşkanı, dezavantajlı ailelerin çocuklarını sporla tanıştırıp sosyal entegrasyonun sağlandığı Tut Elimi gibi projelerinin devamının gelmesinin öneminin altını çizdi ve Cumhurbaşkanlığı olarak projenin devamı için her türlü katkıya hazır olunduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Tut Elimi projesinin anlamı ve faydasının oldukça büyük olduğunu söyledi. Konuşmasının sonunda “Ödül almak çok önemli değil. Önemli olan katılmaktır, spor yapmaktır ve hentbol aracılığıyla da yararlı hizmetlere katkı yapmaktır” diyen Cumhurbaşkanı, ödül alan ve almayan tüm sporcuları can-ı gönülden kutladı.

HENTBOLDA CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI MÜJDESİ...

Gecede ayrıca, Hentbol Federasyonu tarafından büyük kadınlar ve büyük erkekler kategorilerinde Cumhurbaşkanlığı Kupası organizasyonu düzenlenmesi talebine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından olumlu yanıt verilerek her 2 kategoride Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın gelecek sezondan itibaren düzenlenmesi kararlaştırıldı.