“Hentbol şurası” kapanışı yapıldı

KKTC Hentbol Federasyonu’nun organize ettiği ve Google zoom programı üzerinden online olarak gerçekleşen “Hentbol Şurası”nın kapanışı gerçekleşti.

Hentbolun geleceğini şekillendirmesi adına, hentbolun geleceğine ışık tutması amacıyla organize edilen şurada 6 komisyon oluşturulmuştu ve bu komisyonlar 2 hafta boyunca çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan kararlar derlendi ve tavsiye nitelikli kararlar olarak federasyona sunuldu.

KOMİSYONLAR

Hentbol Şurası’nda oluşturulan 6 komisyonun çalışmaları dün tamamlanarak Şura kapanışı da online olarak yapıldı. İki hafta önce açılışı yapılan şurada “Alt Yapıları Yeniden Yapılandırma Komisyonu”, “Hentbolu Yaygınlaştırma Komisyonu”, “Hentbolda Eğitimi Ve Gelişimi Planlama Komisyonu”, “Sporcu Komisyonu”, “Kulüpler Komisyonu”, “Hakem Komisyonu” isim başlığında oluşturulan komisyonlar kendi alanlarında yaptıkları çalışmaları yazılı olarak sundular.

İki hafta süreyle toplanan komisyonların aldıkları tavsiye nitelikli kararlar, dün akşam yapılan kapanış toplantısında tüm komisyonların sorumluları tarafından tek tek okundu.

ŞURA KİTAPÇIĞI YAPILACAK

Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan “Hentbol Şurası” ile ilgili olarak emek verip katkı koyan herkese teşekkür ederken, şu açıklamayı yaptı:

“Federasyon yönetimi olarak komisyonlarımızın çalışmalarını ve alınan tavsiye nitelikli kararları çok yerinde bulduk. Her komisyonumuzun çalışmaları bizler için büyük bir değer. Hentbolumuzun kısa-orta ve uzun vadede yol haritası belirleyecek olan bu kararları üretmek için toplantılara katılan, zaman ve emek harcayan herkese teşekkürlerimizi sunarım.

Bundan sonra “Hentbol Şurası Üst Komisyonu”, alınan tüm kararları tekrar gözden geçirip genel bir değerlendirme yaparak şura kitapçığı haline getireceğiz. Yönetimimize ve bizden sonra görev yapacak yönetimlere ışık tutacak, yol gösterecek bir çalışma olarak hentbolun kitabı olacak.”

NİSAN SONU KADINLAR LİGİ BAŞLAYACAK

Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan hentbolda 2021-2022 sezonuna yönelik de açıklama yaptı.

Başkan Ayhan, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar sonrasında dün itibarı ile salon antrenmanlarına başlayan takımlara sezon planlamasını da sözlü olarak aktardığını söyledi.

Buna göre hentbolda takımlara 4 haftalık hazırlık süreci verildi. Dün itibarı ile hazırlık çalışmalarına başlayan takımlara Nisan ayının son haftası “Kadınlar Ligi” hemen ardından ise “Erkekler Ligi”nin başlamasının planlandığı duyuruldu.