Hentbol U-16 liginde dün oynanan dört karşılaşma ile ikinci maçlar tamamlandı

Erkekler’de ve Kadınlar’da 2’şer maçın oynandığı günde, kadınlarda DİGEM – Ozanköy’ü, UKÜ ise Şahlan’ı mağlup etti. Erkeklerde ise Özgür Adımlar MGA’yı, Yükseliş ise UKÜ’yü mağlup ederek ikinci haftayı tamamlamış oldular.

İkinci haftanın sona erdiği U-16’da alınan sonuçlar şu şekilde;

Erkekler:

MGA:10

Özgür Adımlar:27

Yükseliş:19

UKÜ:17

Kadınlar:

Ozanöy:17

DİGEM:20

UKÜ:18

Şahlan:14

Alınan bu sonuçların ardından gözler U-16 liginde oynanacak olan yarı final ve final maçlarına çevrildi. Karşılaşmaların tarihi ve fikstürü ile ilgili bilgi hafta arası federasyon tarafından yayınlanacaktır.