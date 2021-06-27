Hentbol U-16 liginde dün oynanan dört karşılaşma ile ikinci maçlar tamamlandı

Erkekler’de ve Kadınlar’da 2’şer maçın oynandığı günde, kadınlarda DİGEM – Ozanköy’ü, UKÜ ise Şahlan’ı mağlup etti. Erkeklerde ise Özgür Adımlar MGA’yı, Yükseliş ise UKÜ’yü mağlup ederek ikinci haftayı tamamlamış oldular.
İkinci haftanın sona erdiği U-16’da alınan sonuçlar şu şekilde;
Erkekler:
MGA:10
Özgür Adımlar:27
Yükseliş:19
Kadınlar:
Ozanöy:17
DİGEM:20
UKÜ:18
Şahlan:14
Alınan bu sonuçların ardından gözler U-16 liginde oynanacak olan yarı final ve final maçlarına çevrildi. Karşılaşmaların tarihi ve fikstürü ile ilgili bilgi hafta arası federasyon tarafından yayınlanacaktır.