Hentbola Kosova modeli

KKTC Hentbol federasyonu başkanı Bahadır Ayhan, 22-23 Ekim tarihleri arasında Kosova’da ülke hentbolu ile ilgili olarak bir dizi temaslarda bulundu. Ülke hentbolunun Kosova modelinde yer alması için düğmeye bastıklarını ifade eden Hentbol federasyonu başkanı Bahadır Ayhan, kısacası ülke hentbolu’nun Avrupa’da yer alması adına ciddi adımlar attıklarını söyledi. İki günlük ziyaretinde yetkililerle toplantı yaptıklarını Kosova’nın Avrupa Hentbol federasyonuna üyelik sürecini tüm detayları ile öğrendiklerini ifade eden Bahadır Ayhan, Kosovalı yetkililerin kendilerine yol haritasını verdiklerini ifade etti. 3 Kasım 2021 tarihinde Türkiye, Kosova ve KKTC’nin Eskişehir’de üçlü toplantı yapacağını da belirten Hentbol federasyonu başkanı Bahadır Ayhan, bu yapılacak görüşme ile birlikte ülke hentbolu adına yola çıkacaklarını söyledi. Türkiye basınında da yer bulan Kosova’da ki görüşmelerde Bahadır Ayhan, Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Prizren Belediye Başkanı Prof. Dr. Myraher Haskuka, Kosova Gençlik Spor ve Kültür Bakanı Hajrullah Çeku, Başbakan Yardımcısı Emilija Redjepi, Kosova Hentbol Federasyonu Genel Sekreteri İzet Gjinovci, Prizren Belediyesi Spor Tesisleri Müdürü Şaban Papiç Ve Prizren hentbol Kulüp Başkanı Süreyya Şalçın ile görüştü.