Hentbolda final gecesi

KKTC Hentbol Federasyonu ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu İşbirliğinde düzenlenen Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde bugün (7 Haziran Cuma) iki maç oynanacak.

Ligde üçüncülük maçı ve final serisi ikinci maçı bu akşam (7 Haziran Cuma) Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Üçüncülük maçında Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Yükseliş takımları karşı karşıya gelecek. Saat 18.30’da başlayacak karşılaşmada kazanan sezonun üçüncüsü olacak ve maç sonunda düzenlenecek törende ödülünü alacak.

GG KAZANIRSA ŞAMPİYON

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde DAÜ-Yükseliş arasındaki üçüncülük maçından sonra ise final serisi ikinci maçı olacak.

Gençlik Gücü ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) takımları arasındaki final serisinde ilk maçı kazanan GG bugün oynanacak serinin ikinci maçını kazanırsa lig şampiyonluğuna ulaşacak.

Atatürk Spor Salonu’nda saat 20.15’te başlayacak olan GG-UKÜ final serisi ikinci maçında UKÜ galip gelmesi durumunda seri 1-1 olacak ve şampiyon üçüncü maçta belli olacak.

MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:

BUGÜN (7 Haziran Cuma)

Atatürk Spor Salonu

Üçüncülük maçı

Saat 18.30: DAÜ-Yükseliş

Final serisi maçı

Saat 20.15: GG-UKÜ (1-0)