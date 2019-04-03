Hentbolda GG erkekleri kayıpsız

KKTC Hentbol Federasyonu ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen Büyük Erkekler Liginde 4’üncü hafta maçları tamamlandı.

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Büyük Erkekler Ligi’nde 4’üncü hafta sonunda Gençlik Gücü yenilgisi lider durumda. Ligde yenilgisiz tek takım olan Gençlik Gücü son hafta maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile karşı karşıya geldi.

İlk devreyi 18-13 önde kapatan GG karşılaşmayı 34-25 galip bitirdi ve kayıpsız yoluna devam etti. Necati Taşkın Spor Salonu’nda oynanan mücadelede en skorer oyuncu 9 sayı atan Gençlik Gücü’nden Özden Demiralp oldu.

Ligin 4’üncü haftasında Mağusa’da iki maç oynandı. MGA Arena’da MGA’nın rakibi Yükseliş oldu. İlk devresi 14-10 Yükseliş’in üstünlüğünde tamamlanan maçı Yükseliş 33-25 galip bitirdi. Yükseliş’in en skorer oyuncu 7 sayı atan İbrahim Öksüzoğluları oldu.

Mağusa’da haftanın diğer maçında DAÜ ile UKÜ karşı karşıya geldi. İlk devresi 15-11 UKÜ üstünlüğünde biten karşılaşmada DAÜ ikinci devrede geriden gelerek galip geldi. DAÜ erkekleri 31-27’lik skorla karşılaşmayı kazanırken en skorer oyuncuları Samet Kösetürk 8 sayı attı. Maçın en skorer oyuncusu ise UKÜ’den 9 sayı atan Ahmet Sanverdi oldu.

Büyük Erkekler Ligi Puan Durumu

TAKIMLAR O G B M A Y P Av.

1.G.G. 4 4 0 0 139 109 8 30

2.YÜKSELİŞ 4 3 0 1 118 113 6 5

3.D.A.Ü. 4 2 0 2 124 113 4 11

4.U.K.Ü. 4 1 1 2 101 110 3 -9

5.M.G.A. 4 1 1 2 96 117 3 -21

6.Y.D.Ü. 4 0 0 4 99 115 0 -16

KADINLAR YARIN OYNUYOR

Yaşama Sporla Bağlan Büyük Kadınlar Ligi’nde 4’üncü hafta maçı yarın (5 Nisan Cuma) oynanacak. Mağusa’da Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda DAÜ kadınları, YDÜ’yü konuk edecek.

UKÜ takımı ise haftayı boş geçecek.

Kadınlar Ligi Puan Durumu

TAKIMLAR O G B M A Y P Av.

1.DAÜ 2 2 0 0 59 55 4 4

2.U.K.Ü. 2 1 0 1 66 58 2 8

3.Y.D.Ü. 2 0 0 2 51 63 0 -12