Hentbolda ikinci Online seminer yapıldı

Hentbol Federasyonu, geçtiğimiz hafta başlattığı online eğitim seminerlerine devam etti. Federasyon genel sekreteri ve aynı zamanda MHK Başkanı Ediz Arıkan’ın sunumu ile geçtiğimiz hafta ilki yapılan online seminerde “Oyun kurallarını birlikte yorumlayalım” konu başlığıyla hentbol konuşulmuştu.

Dizi şeklinde gerçekleşen ve devamı gelecek olan online hentbol seminerlerin ikincisi Çarşamba akşamı yapıldı.

İlk seminerde olduğu gibi ikinci seminer de katılımcı formatta yapıldı ve yoğun katılım oldu.

Zoom programı üzerinden gerçekleşen seminerler dizisinin ikincisi “Altyapılarda öğretim yöntemleri” konu başlığı ile düzenlendi. Spor eğitmeni ve hentbol antrenörü Turgut Karamanoğlu tarafından gerçekleştirilen seminer yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Başkan Ayhan’ın açıklaması

Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan seminerler dizisinin ikincisi ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Çarşamba akşamı altyapılarda öğretim yöntemleri konusunda Turgut hocamız bir sunum yaptı. Katılıma yine yoğun bir ilgi oldu. Yaklaşık 90 dakikalık bir seminer oldu. Soru cevapların olduğu, antrenörlerin düşüncelerinin de paylaştığı verimli bir seminer gerçekleşti.

Seminerler dizimizin birincisini yapan Ediz Arıkan arkadaşımıza ve Turgut hocamıza teşekkür ediyorum. Hentbol antrenman ve müsabakalarının yasak olduğu dönemde bu etkinliklerle camiamızı canlı tutmaya çalışıyoruz.

Temennimiz sağlıklı koşullara bir an önce ulaşıp yeniden hentbol oynanabilen, sporun serbest olduğu günlere en erken zamanla ulaşmak ve hasretimizi gidermektir.

Seminerler dizimize 1 Mart Pazartesi akşamı saat 19.30’da Dr. Nevzad Denerel'in “Sporcu sakatlanmaları ve pandemi döneminde spora başlangıç” konusu ile devam edeceğiz.