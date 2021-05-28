Hentbolda ilk finalistler GG ve UKÜ erkekleri oldu

Hentbolda Federasyon Kupası erkekler yarı final maçları oynandı. Atatürk Spor Salonu’nda önceki gün oynanan yarı final maçlarında Gençlik Gücü ile Özgür Adımlar, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile Mağusa Gelişim Akademisi takımları karşı karşıya geldi.

İlk yarı final maçını kazanan Gençlik Gücü ile ikinci maçın galibi Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi finale yükselen takımlar oldu.

Hentbol Federasyon Kupası Erkekler final maçı GG-UKÜ arasında 7 Haziran Pazartesi günü saat 19.45’te Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

Özgür Adımlar alkış topladı

Hentbol Federasyonu Kupası erkekler yarı final ilk maçında Gençlik Gücü ile Özgür Adımlar takımları karşılaştı. Özgür Adımlar’ın genç oyunculardan kurulu takımı maçın son anına kadar güçlü rakibi GG karşısında ekili ve disiplinli bir oyun oynadı.

İlk devresi 21-19 GG üstünlüğünde biten maçın ikinci devresinde de skor farkı uzun süre açılmadı. Zaman zaman 2 sayıya zaman zaman 5 sayıya kadar çıkan skor farkı son bölümde açıldı. GG takımının 39-31 kazandığı maçta 10 sayı ile oynayan Samet en skorer oyuncu oldu. GG karşısında 31 sayı kaydeden Özgür Adımlar takımı, hentbol severlerin alkışını toplarken Berkem Darbaz, 10 sayı ile takımının en skorer ismi oldu.

MGA-UKÜ keyifli geçti

Kupa yarı final ikinci maçında Mağusa Gelişim Akademisi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi erkekler karşı karşıya geldi. İlk devreyi 2 sayı farkla, 14-12 galip kapatan UKÜ, ikinci devrede de skor üstünlüğünü az sayı farkla da olsa elinde bulundurmayı başardı. İkinci 30 dakikayı 14-11 galip bitiren UKÜ erkekleri maçı 28-23 kazanarak finalde GG’nin rakibi oldu.

Maçın en skorer isimleri 6 sayı ile oynayan MGA’dan Hüseyin Selvili, UKÜ’den Berkman Ayalılar ve Muhammad Odeh oldular.