Hentbolda ilklerin gecesi

KKTC Hentbol Federasyonu ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen Büyükler Liglerinde finale kalma maçları nefes kesiyor.

Büyük Erkekler Liglerinde yenilgisiz olarak play-off maçlarına kalan Gençlik Gücü ilk mağlubiyetini aldı. Kadınlar Liginde ise hiç galip gelemeyen Yakın Doğu Üniversitesi Final Ön Elemede oynadığı 2 maçı da kazanarak adını finale yazdırdı.

Büyük Erkekler Ligi’nde play-off 1.maçları Lefkoşa ve Mağusa’da oynandı. Lefkoşa’da Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda oynanan UKÜ-Yükseliş maçı baştan sonra müthiş bir çekişmeye sahne oldu. Bir Yükseliş, bir UKÜ takımının öne geçtiği mücadelenin en sonunda UKÜ skor üstünlüğünü sağladı ve rakibini 29-27 mağlup etti. Klasman grubundaki averajı ile play-off serisine 1-0 önde başlayan UKÜ 29-27’lik üstünlük ile seride durumu 2-0 yaptı ve adını finale yazdırdı.

Erkekler play-off ikinci maçında ise lig lideri ve yenilgisiz Gençlik Gücü, DAÜ’ye konuk oldu. Mağusa’daki mücadelede DAÜ müthiş bir direnç ve mücadele sergiledi. GG’nin birçok hücumunda kalesini gole kapatan DAÜ güçlü rakibi karşısında 34-28’lik galibiyete imza attı. Klasman grubundaki üstünlüğü ile play-off serisine GG 1-0 önde başlamıştı ve DAÜ’nün aldığı galibiyetle seride durum 1-1 oldu. Finalde UKÜ’nün rakibini belli edecek play-off ikinci maçı 29 Mayıs Çarşamba oynanacak. DAÜ bu galibiyetle rakibi GG’ye sezonun ilk yenilgisini yaşatmış oldu.

Kadınlar Ligi’nde ise UKÜ’nün finali garantilemesinin ardından gözler finale çıkacak takımın belli olacağı Final Ön Eleme Maçlarına çevrilmişti. Ligde hiç galip gelemeyen YDÜ’nün final ön eleme ilk maçında DAÜ karşısında başkentte galip gelmesi ile seride durumu 1-1 olmuştu. Önceki akşam Mağusa’da oynanan final ön eleme ikinci maçında da DAÜ karşısında galip gelmeyi başaran YDÜ kadınları 36-34’lük galibiyetle adını finale yazdırdı ve maçtan sonra büyük sevinç yaşadı.

MAÇ PROGRAM ŞÖYLE:

KADINLAR FİNAL 1.MAÇI:

28 Mayıs Salı

RA 25 Spor Salonu

Saat 19.00: YDÜ-UKÜ

ERKEKLER PLAY-OFF 2.MAÇ PROGRAMI:

29 Mayıs Çarşamba

CIU Arena

Saat 19.00: GG-DAÜ (1-1)

KADINLAR FİNAL 2.MAÇI

31 Mayıs Cuma

CIU Arena

Saat 19.00: UKÜ-YDÜ