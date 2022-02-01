Hentbol’da KTSYD kupası başlıyor

Hentbolda Kıbrıs Türk Spor Yzarları Derneği(KTSYD) kupası 7-11 Şubat tarihleri arasında yapılıyor. Hentbol’da en prestijli kupalardan olan KTSYD kupası’nın kuraları dün akşam KTSYD salonunda çekildi. Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, Genel Sekreter Ediz Arıkan ve Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Burhan Gürkan’ın yer aldığı kura çekiminde Hentbol Federasyonu’na bağlı kulüplerde yer aldı. Kura çekimi öncesinde KTSYD Başkanı Burhan Gürkan ve Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, turnuva ile ilgili olarak düşüncelerini aktardı.

Burhan Gürkan: Geleneksel hale geldi

KTSYD Başkanı Burhan Gürkan turnuva öncesinde yaptığı açıklamada turnuvanın artık hentbol’da geleneksel hale geldiğini, hentbolun kendileri adına önemli bir branş olduğunu belirtti. Ülke sporunun devam ettiği süreçte Hentbol’un da devam edeceğini ifade eden Burhan Gürkan, geçtiğimiz yıl pandemiden dolayı etkilense de turnuvanın güzel ve keyifli geçtiğini ifade eden KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, mücadele edecek olan takımlara başarılar dilerken, bu sezonda turnuvanın çekişmeli geçeceğini ve hakedinin kazanacağı bir turnuva olmasını diledi.

Bahadır Ayhan: Çok anlamlı bir kupada buluşuyoruz

Turnuvaya çok önemli isimlerin geleceğini ancak isimlerin ileriki günlerde açıklanacağını belirten Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, Kadınlar’da 6, erkeklerde ise 5 takımla turnuvanın gerçekleşeceğini söyledi. Kupanın hızlandırlılmış şekilde oynanacağını bunun nedeninin gelecek misafirlere turnuvayı izlettirmek olduğunu söyleyen Ayhan, 7 Şubat Pazartesi kadınlar ön eleme ile başlayacak turnuvanın 11 Şubat final maçları ile tamamlanacağını ifade ederken, Başta Burhan Gürkan ve tüm spor yazarlarına bu olanak için teşekkür etti.

Turnuva Kadınlar maçları ile başlıyor

7 Şubat’da DAÜ – Levent, Ozanköy – Şahlan kadınlar mücadelesi ile başlayacak olan turnuvada, DAÜ – Levent maçının galibi UKÜ, Ozanköy – Şahlan maçının galibi ise DİGEM ile karşılaşacak. Kadınlar maçalarının CIU arenada başlayacağı turnuvada, final karşılaşmaları ise Atatürk Spor Salonunda yer alacak.

Erkekler’de MGA – Alayköy startı verecek

Kadınlar’da 6 takımın katıldığı turnuvaya erkekler 5 takımla mücadele edecek. Atatürk Spor Salonun da MGA – Alayköy maçı ile başlayacak olan öne elemede, Levent ilk maçı bay geçmiş olacak. MGA – Alayköy maçının galibi UKÜ ile eşleşeceği turnuvada, ilk maçı bay geçen Levent ise GG ile eşleşmiş olacak.