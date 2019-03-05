Hentbolda Süper Kupanın Kralı UKÜ

KKTC Hentbol Federasyonu Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu İşbirliğinde oynanan Erkekler Süper Kupa Finalinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) karşı karşıya geldi.

CIU Arena’da dün akşam oynanan Erkekler Süper Kupa finalinin normal süresi 22-22 bitti, mücadeleyi kazanan uzatmalarda 27-25’lik skorla UKÜ oldu ve 12 Mart tarihinde başlayacak Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Büyükler Ligi öncesi moral buldu.

YER: CIU Arena

Hakemler: Mehmet Ünalmış, Erdal Şamil

DAÜ: Görkem, Hüseyin, Celil, Abdullah, Cafer, Öner, Ömer, Kanı, Burak, Mustafa, Mehmet, Samet, Salih, Ahmet, İbrahim.

UKÜ: Ahmet Şancverdi, Hamza, Yusuf, Ferhat, Muhammet, Ahmet Durgun, Dennis, Fethi, Berkem, Şemsi, Murat, Sezer, Sait, Emre, Umut, Mert.

İlk devresi 11-10 UKÜ takımının üstünlüğünde biten maçta ikinci devre DAÜ takımı maça daha iyi başladı ve skor üstünlüğünü de eline geçirdi.

Geriden gelerek farkı yakalayan DAÜ takımı bir anda 6 sayılık farka ulaştı. Karşılaşmanın son 5 dakikasına girilirken sahada gerginlik çıktı. Bitime 5 dakika kala DAÜ aldığı 2 dakika cezaları nedeniyle sahada 4 kişi kaldı, 3 dakika kala ise 3 kişi kaldı. UKÜ’den Sezer de kırmızı kart gördü. Bu dakikada UKÜ 5 sayılık farkı 1 sayıya indirdi. Son 2 dakikaya girilirken de DAÜ’den Samet kırmızı kart gördü. Son 5 saniyede 7 metre alan UKÜ bu atışta beraberlik sayısını buldu ve maç 22-22 ile uzatmaya gitti.

Uzatma bölümünde de alınan 2 dakikalar ve yaşanan gerginlikler oldu. DAÜ’den Kanı da kırmızı kart yedi ve oyun dışı kaldı.

5’er dakikalık uzatma bölümünde rakibine 27-25 üstünlük sağlayan UKÜ şampiyon oldu. Maç sonunda her iki takım oyuncuları birbirlerini kutladı ve kupa seremonisine geçildi.

Maç sonrası düzenlenen törende şampiyona kupası takdim edildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2019, 22:47