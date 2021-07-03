Her şey son maça kaldı: 79-67

Basketbol Büyük Erkekler Ligi Final Serisi 4’üncü maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Koopspor karşı karşıya geldi. Ra-25 Spor Salonu’nda oynanan maçı 79-67 kazanan YDÜ, seriyi 2-2’ye getirdi. Bu sonucun ardından şampiyonu 6 Temmuz Salı gecesi oynanacak maç belirleyecek.

YDÜ’de Ahmet Dağer ve İhsan Üğütücü sakatlığı nedeni ile forma giymediği maça iyi başlayan Koopspor oldu, YDÜ ilerleyen dakikalarda Halil’in üçlükleri ile dengeyi sağlasa da Erdem ve Alpay’in pota altındaki etkin performansı ile Koopspor devreyi 39-35 üstün geçti.

11 sayı geriden 12 sayı üstünlüğe

Koopspor üçüncü periyodun başında farkı 11 sayıya kadar çıkarmayı başardı. Bu dakikadan sonra Halil’in liderliği, Fırat’ın pota altındaki etkisi ve Batuhan’ın dış atışları YDÜ’yü oyuna ortak etti. Son periyotta farkı kapatan ve öne geçen YDÜ, coşkulu performansını maç sonuna kadar sürdürerek karşılaşmayı 79-67 kazandı ve seride durumu 2-2’ye getirdi.

YDÜ’de 21 sayı üreten Halil Kutruza maçın en skorer ismi olurken, Fırat Ceylan 23 verimlilik puanına ulaştı. Koopspor’da Erdem Tiryakioğlu’nun 18 sayı 8 ribauntluk performansı yeterli olmadı.