Heyecan U17’lerle başladı

Basketbolda pandemi koşulları nedeniyle verilen ara sonrası parkeye geri dönüş U17 Erkekler Ligi ile başladı. Takım sporlarının açık ve kapalı alanda antrenman ve müsabaka izinlerinin verilmesi sonrası Basketbol Federasyonu ilk organizasyon olarak U17 Erkekler Ligi’ni başlattı.

Önlemler alınarak oynandı

Tüm sağlık önlemleri alınarak ve PCR testleri yapılarak ligde ilk haftanın üç karşılaşması Atatürk Spor Salonu’nda seyircisiz olarak oynandı. İlk maçlarında rakiplerini mağlup eden Koopspor, Yakın Doğu Üniversitesi ve Soyer Spor sezona galibiyetle başlayan ekipler oldular. Böylelikle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda basketbol, atletizm ile birlikte yapılan spor branşları oldu.

Koopspor galibiyetle başladı

Günün ilk maçında Koopspor ile Akdeniz Spor Birliği karşı karşıya geldi. Rakibini 13-9, 36-18, 57, 34 ve 78-50’lik periyotlar sonucunda mağlup eden Koopspor sezona galibiyetle başladı. Koopspor adına 19 sayı kaydeden Kaan Öztoprak, maçın en skorer oyuncusu oldu.

YDÜ farklı kazandı

Günün ikinci maçında ise Yakın Doğu Üniversitesi ile Mağusa Gelişim Akademisi karşılaştı. Maçı YDÜ, 18-11, 3921, 59-27 ve 75-36’lık periyotlar sonucunda galibiyetle tamamladı. Özer Esenyel, takımı adına kaydettiği 15 sayı ile maçın en skorer ismi olmayı başardı.

Çekişmeli maç Soyer’in

Günün son maçında ise Girne Amerikan Üniversitesi ile Soyer Spor karşılaştı. 15-15, 27-33, 47-48 ve 58-68’lik periyotlar sonunda Soyer Spor galibiyete uzandı. Takımı Soyer Spor adına 24 sayı kaydeden Halil Çetinyay, müsabakanın en çok sayı kaydeden oyuncusu olma başarısı gösterdi.

Maçlar internetten canlı yayınlandı

Pandemi kuralları çerçevesinde seyircisiz oynanan müsabakalar, Basketbol Federasyonu tarafından internetten canlı olarak yayınlandı. Federasyonun YouTube kanalından üç karşılaşma da basketbol severlere canlı olarak aktarıldı.

Ayrıca karşılaşmalar Swish uygulaması üzerinden canlı anlatım ve skor olarak aktarılırken ilk kez U17 kategorisinde böyle bir uygulama hayata geçirilmiş oldu.

Ligde ikinci hafta karşılaşmaları 28-29 Mayıs tarihlerinde oynanacak.