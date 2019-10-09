Hüsrev Çağın Milli Takım seçme müsabakaları yapıldı

Hüsrev çağın Milli takım seçme Müsabakaları 08/10/2019 Salı akşamaı Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı.

Federasyonun kurucu üyelerinden Hüsrev çağın, her yıl yapılan müsabalarda anılıyor.

Şampiyonaya 4 Bölgedeki elit sporcular katıldı.

Sporcular, Dr fazıl Küçük Uluslararası Üç Ayrı şampiyonada , Bay ve Bayanlar Katagorilerinde , Serbest Müsabaka, Ferdi, Çifler karışık ve Takım Hyong/Pumse/Kata , El ve Ayak Kırışları , Zor hareketler disiplinlerinde yarışacaklar

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2019, 10:22