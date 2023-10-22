Icardi attı Galatasaray seriye devam etti

Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta kozlarını paylaştı. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetti.

Heyecan dolu derbide kazanan Galatasaray oldu. Sarı kırmızılılar bu sezon Süper Lig’de üst üste 8. galibiyetini elde etti.

Beşiktaş karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. Karşılaşmada takımını 10 kişi bırakan Mert Günok profesyonel kariyerinin ilk kırmızı kartını gördü.

26. dakikada Icardi Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

Icardi, Beşiktaş karşısında kaydettiği gollerle Süper Lig'de Galatasaray forması altında derbilerde en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu.

Sarı-kırmızılı takımda ikinci sezonunu geçiren Arjantinli futbolcu, 5 kez Beşiktaş, 3 kez Trabzonspor ve 2 kez de Fenerbahçe ağlarını havalandırdı.

Derbi maçlarda 10 kez topu filelerle buluşturan Icardi, 8 golü bulunan Gheorghe Hagi'yi geride bırakarak, lig tarihinde sarı-kırmızılı formayla en fazla skor üreten yabancı futbolcu unvanına sahip oldu.

-Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok, 30. dakikada, ceza sahası dışında topa elle müdahale etmesinden dolayı kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

69. dakikada Beşiktaş'ta Chamberlain skoru dengeledi. Sağ kanatta topla buluşan Valentin Rosier önündeki boş alandan hızla ceza alanına giriyor ve son çizgiye inmeden topu içeri çeviriyor. Pozisyonu iyi takip eden Alex Oxlade-Chamberlain, altıpas önünden gelişine yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

82. dakikada Icardi kazanılan penaltıyı gole çevirerek Galatasaray'ı tekrar öne geçiren isim oldu. 2-1 Golcü oyuncu bu sezon 10. golünü kaydetti.