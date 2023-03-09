İktisatbank BTM 2.Lig'de transfer yönetmeliği belli oldu

İktisatbank BTM 2.Lig'de transfer yönetmeliği belli oldu
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Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 2.Lig’de transfer yönetmeliği belli oldu. Ligde bu sezon takımlar İktisatbank BTM 1.Lig’de forma giyen ve süre alan 3 futbolcu transfer edebilirken, İktisatbank BTM 2.Lig’de forma giyen oyuncuların transferi konusunda herhangi bir sınırlama olmayacak.

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İktisatbank BTM 2.Lig’de kulüpler; üst liglerde (AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig ve İktisatbank BTM 1.Lig) forma giyen 5 futbolcuyu kadrosuna katabilecek. Bu liglerden transfer edilen futbolcuların üst ligde bulundukları kulüpte süre almamış olması gerekirken, sadece A2 Ligleri’nde süre alan ve A Takım’da süre almayan oyuncular da transfer edilebilecek.

İktisatbank BTM 2.Lig’de bu sezon yabancı futbolcular için lisans işlemi yapılmayacak.

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