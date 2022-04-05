İktisatbank BTM 2.Ligi'nde gruplar belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 2.Ligi'nde 2021-2022 sezonunun grupları belli oldu. 7 grupta 6'şarlı takımın mücadele edeceği ligde gruplarını lider tamamlayan 7 takımla, en iyi 5 grup ikincisi bir üst tura çıkacak.
Gruplar şöyle;
1.GRUP
Akçay SK
Gayretköy GSK
Gaziveren SK
Pay Rent a Car Yeşilyurt SD
Yedidalga SK
Zümrütköy SK
2.GRUP
Akdeniz SKKD
Çamlıbel SK
Kalkanlı SK
Kozanköy SK
Mevlevi SK
Yeşiltepe Ilgaz SD
3.GRUP
Ağırdağ Boğaz TSK
Alayköy SKKD
Bahçeli SK
Pınarbaşı ÇSK
Serhatköy SK
Şirinevler YSK
4.GRUP
Akıncılar GSK
Aslanköy GSD
Gaziköy SK
Kırıkkale TSK
Pergama SD
Yeniceköy ZSK
5.GRUP
Çayönü SK
Güvercinlik İYSK
Korkuteli GD
Pile TSK
Tuzla ABSK
Yenişehir SK
6.GRUP
Alaniçi YSK
Civisil SK
Mutluyaka HSK
Ötüken TKOSK
SFC Boğaziçi SK
Tatlısu Seracılar SK
7.GRUP
Ardahan SD
Bafra SK
Dipkarpaz SK
Ergazi GSK
Kaplıca Karadeniz 61 SK
Yarköy PGSK