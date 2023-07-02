İktisatbnk BTM 2. Lig 4. Hafta sonuçları

İktisatbnk BTM 2. Lig 4. Hafta sonuçları
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1 GRUP

Süleymanlar Autos Yeşilyurt – Doğancı: 1 – 7

Gaziveren – Yedidalga Aksu : 0 – 0

2.GRUP

Gayretköy GSK – Zümrütköy:4 – 0  

Akçay SK – Serhatköy: 5 – 0

3.GRUP

Çamlıbel SKD – Kalkanlı:3 – 0

Tepebaşı SK – Sadrazam Kayalar:1 – 5

4.GRUP

Atoll Kozanköy SK – Şirinevler: 4 – 1

5.GRUP  Doğukent SK – Ağırdağ Boğaz: 1 – 9  

Haspolat – Doğruyol Pınarbaşı:1 – 1

6.GRUP

Alayköy SKKD – Taşkent:     2 – 1

Aslanköy GSD – Yeniceköy: 1 – 1

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7.GRUP

Pergama SD – Kırıkkale:  1 – 5  

Gaziköy SK – Dilekkaya:6 – 0

8.GRUP

Alaniçi – Tatlısu Seracılar: 2 – 1

Serdarlı GB – Bahçeli SK: 2 – 4

9.GRUP

SB Tic. Güvercinlik İYSK – Yenişehir: 5 – 1

Çayönü SK – Korkuteli GD: 0 – 2

10.GRUP

Mutluyaka HSK – Royal Sun Ötüken: 0 – 2

Boğaziçi SK – Tuzlaspor: 1 – 1

11.GRUP

Bafra SK – Civisil SK:   0 – 3

Ergazi – Sun Republic Yarköy:   1 - 2

12.GRUP

Dipkarpaz TSK – Sipahi TSK: 7 – 0  

Yedikonuk – Halil Falyalı Kumyalı: 4 – 2

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