İlk maç Koopspor'un

İlk maç Koopspor'un
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KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig'de yarı final serisi ilk maçında Koopspor ile Larnaka Gençler Birliği, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda karşılaştı.

Rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Koopspor, mücadeleden 101-56 galip ayrıldı.

İlk periyodu 6 sayı farkla üstün geçen Lefkoşa ekibi soyunma odasına 50-31 önde girdi.

Performansını ikinci devrede de devam ettiren Koopspor, 47 sayı farkla kazandı ve seride 1-0 üstün duruma geçti.

Koopspor'da Temur Rustamov 23 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olurken, en verimli isim 12 sayı ve 9 asist üreten Serhad Çorumlular oldu.

L.Gençler Birliği’nde Marho Okorefe 15 sayı ile takımının en skorer oyuncusu oldu.

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