İlk maç Koopspor’un: 65-58

Koopspor ile YDÜ’yü karşı karşıya getiren Basketbol Büyük Erkekler Ligi Final Serisinde ilk maç bu akşam oynandı. Atatürk Spor Salonu’nda yer alan maçı 65-58 kazanan Koopspor seriye iyi bir başlangıç yapmış oldu.
Koopspor müthiş başlangıcının avantajını bitime kadar korudu
Kercem 18 sayı ile maçın en skorer ismi oldu
Koopspor’da Kercem İnancı 18 sayı, Temur Rustamov 17 sayı 5 asist ile oynarken, Alpay Şerbetçioğlu takımın en yüksek verimlilik puanına ulaşan ismi oldu. YDÜ’de ise Fırat Ceylan 15 sayı 9 ribaunt ve 25 verimlilik puanı ile oynamasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.
Serinin ikinci maçı 29 Haziran Salı saat 19.00’da YDÜ RA 25 Spor Salonu’nda oynanacak.