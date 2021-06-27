İlk maç Koopspor’un: 65-58

Koopspor ile YDÜ’yü karşı karşıya getiren Basketbol Büyük Erkekler Ligi Final Serisinde ilk maç bu akşam oynandı. Atatürk Spor Salonu’nda yer alan maçı 65-58 kazanan Koopspor seriye iyi bir başlangıç yapmış oldu.

Koopspor müthiş başlangıcının avantajını bitime kadar korudu

Ahmet Maslakçı, Çetin Yardım ve Ülviye Beşe hakem üçlüsünün yönettiği maça son derece iyi başlayan Koopspor, dış atışlarda yüksek bir yüzde yakalarken, rakibini 7 dakikalık sürede 1 sayıda tuttu. Yakaladığı farkın erimesine izin vermeyen Koopspor, devreyi 42-32 üstün kapattı. İkinci yarının başında YDÜ yine sayı üretememe sıkıntısı yaşadı ve 5 dakikayı 0 sayı ile geçti, bu esnada attığı sayılarla 18 sayı farka çıkan Koopspor, üstünlüğünü ilerleyen süreçte koruyamadı. Son bölümlerde YDÜ farkı 6 sayıya kadar düşürse de kritik hücumları boş geçti ve maçı Koopspor 65-58 kazandı.

Kercem 18 sayı ile maçın en skorer ismi oldu

Koopspor’da Kercem İnancı 18 sayı, Temur Rustamov 17 sayı 5 asist ile oynarken, Alpay Şerbetçioğlu takımın en yüksek verimlilik puanına ulaşan ismi oldu. YDÜ’de ise Fırat Ceylan 15 sayı 9 ribaunt ve 25 verimlilik puanı ile oynamasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.

Serinin ikinci maçı 29 Haziran Salı saat 19.00’da YDÜ RA 25 Spor Salonu’nda oynanacak.