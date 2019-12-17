İlk maçın galibi RDÜ: 53-47

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Basketbol Federasyonu işbirliğinde ve KKTC Telsim’in katkıları ile organize edilen Kadınlar KTSYD Kupası’nda ilk maç bu akşam (17 Aralık Salı) oynandı. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) ile Gönyeli karşı karşıya geldi.

Büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısını RDÜ 23-21 önde tamamladı. İkinci yarıda da süren başa baş oyunun neticesinde kazanan 57-47’lik skor ile RDÜ oldu.

Bu sonucun ardından RDÜ yarı finale yükselirken, rakibi GAÜ-DAÜ maçının galibi olacak.

Turnuvada diğer yarı final maçında UKÜ ile Akdeniz Spor Birliği karşılaşacak.

Kadınlar KTSYD Kupası program:

20 Aralık Cuma 18.00 GAÜ-DAÜ (Atatürk S.S.)

20.00 UKÜ-Akdeniz S.B (Atatürk S.S.)