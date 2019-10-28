İlkyardım eğitimi aldılar

Okçuluk'da İlk yardım, Antrenör ve Hakem Gelişim, Sporcu Psikolojisi Seminerleri Tamamlandı. 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleşen ve Cuma günü başlayan İlk yarım Semineri Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Güzelyurt bölge Amirliğinde görevli elçin Erele'nin sunumuyla, Cumartesi günü Atatürk Stadyumu Okçuluk Federasyonu Seminer salonunda Eğitim Kurulu üyeleri Abuzer EKBİÇ ve Sporcu Psikoloğu Gözde ACARAY'ın sunumlarıyla, Antrenör ve adaylarına, Pazar günü ise Eğitim Kurulu üyesi Osman TEZ ve Sporcu Psikoloğu Gözde ACARAY'ın sunumlarıyla Hakem ve adaylarına yönelik verilerek tamamlandı.

Seminerler sonrasında katılım gösteren Antrenör, Hakem ve stajer adaylarına belgeleri Federasyon yetkililer tarafından taktim edildi.

Federasyon Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada;

Üç gün boyunca süren gelişim seminerlerinin bilgi tazeleyici ve verimli geçerek yeni görev yapmak için Federasyona katılan adayların bulunduğunu, planlanan 2020 yılı Faaliyet programındaki diğer eğitim faaliyetlerin daha verimli ve sistemli yürütülebilmesi için yeni yapımı tamamlanan Okçuluk Federasyonu Seminer salonunda yapılmaya deva edileceğine deyinilerek, Faaliyetler süresince Kurumumuza destek sağlayan Sivil Savunma teşkilat Başkanlığına, Seminer salonunun zemin yapımında destek veren Aroğlu limited'e ve Seminerler sırasında katılımcılara ikram sağlayan Magic Makaron firmasınada teşekkür edildi