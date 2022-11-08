İncirli, Fenerbahçeliler Derneği’ni ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı olarak açıkladığı Sıla Usar İncirli, CTP’nin yerel yönetimlerdeki tecrübelerini Lefkoşa’ya da taşıyacaklarını ve daha yaşanabilir, Avrupa standartlarında bir başşehir yaratacaklarını söyledi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre İncirli, KKTC Fenerbahçeliler Derneği’ni ziyaret ederek, görüş alış verişinde bulundu. Dernek yönetim kuruluyla toplantı yapan Sıla Usar İncirli, kendisine gelen davet üzerine daha sonra da dernek binasında Fenerbahçe maçını üyelerle birlikte izledi.

İncirli’ye ziyaretinde Girne milletvekili ve Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Lefkoşa milletvekili Devrim Barçın ile partililer eşlik etti.

-“LTB’nin kötü günleri, çalışanlarda travma olarak kaldı”

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin geçtiğimiz yıllarda “acı tecrübeler yaşadığını” söyleyen İncirli, o günlerin “çalışanlarda travma olarak kaldığını” savundu.

Yerel yönetimlerin kötü yönetilmesi halinde neler olabileceğini LTB örneğinde gördüklerini söyleyen İncirli, kimsenin o günlere geri dönmek istemediğini belirtti.

Bugüne kadar CTP’nin devraldığı belediyelerin batak durumda olduğunu ancak bu belediyelerin CTP yönetimine geçtikten sonra borcun sıfırlanıp kasanın dolduğunu ifade eden İncirli, “CTP’li belediyeler mirasyedi hovardalığında kaynakları harcamaz, popülizm yapmaz, hizmet odaklı çalışır, şehrin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışır ve çalışanların da haklarını korur” dedi.

-“Kurum sağlamsa, çalışan endişe duymaz”

CTP olarak belediyelerin gelir gider dengesi hakkında “titiz davrandıklarını” söyleyen İncirli, LTB’nin de şu an borçlu durumda olduğunu ve iyi bir mali yapının olmadığını savundu.

Kendileri için yerel yönetimlerde önceliğin kurumu güçlü olarak ayakta tutmak olduğunu dile getiren İncirli, “Kurumu sağlam tuttuğumuzda çalışanın herhangi bir endişesi de olmaz” dedi.

Mevcut personeli işten çıkarma gibi bir durumun kesinlikle söz konusu olmayacağını vurgulayan İncirli, belediyenin hizmetlerini çeşitlendirmek suretiyle gelirlerini de artıracaklarını söyledi.

LTB’nin şu anda batmayan ama aynı zamanda da çıkmayan bir görüntüde olduğunu savunan İncirli, “Sadece personelin maaşları ödeniyor ve çöpler toplanıyor. Şehir yaşamını etkileyen icraatlar yapılmıyor” dedi.

“Daha iyi bir Lefkoşa mümkün ve biz bunu başaracağız” diyen İncirli, gurur duyulacak, turistler geldiğinde yüzlerinin kızarmayacağı bir şehre sahip olunması gerektiğini, bunun da iyi yönetimle mümkün olabileceğini vurguladı.

LTB’nin tanınmış bir kurum olmasına da değinen İncirli, “AB’ye müracaat edilecek ve fonlardan yararlanılacak. Türkiye Cumhuriyeti’ne projeler sunulması halinde destek ve kaynak sağlayabilir. Türkiye’deki yerel yönetimlerle de işbirliği kurulabilir. Bizim yerel yönetimler konusunda çok birikmiş tecrübemiz var ve bunu Lefkoşa’ya da taşıyacağız. Bu sayede de kendi öz kaynaklarımızla yatırım yapabileceğiz” ifadelerini kullandı