İngiliz boksör sadece bir buçuk dakika ayakta kalabildi

KKTC’nin milli boksörü Metin Turunç, 2 Kasım Cumartesi akşamı İngiltere’nin Lincoln kentinde İngiltere’yi dev bir başarıya daha imza attı. Antrenör Mehmet Paşa ve KKTC Boksör Federasyon Başkanı Yıltan Zabit eşliğinde İngiltere’ye giderek profesyonel maçına çıkan Demir Yumruk, KKTC Bayrağı’nı tüm dünyaya tanıtmaya devam ediyor.

Müsabakaya agresif ve hızlı başlayan milli boksörümüzün yumruklarına, İngiliz rakibi sadece bir buçuk dakika kadar dayanabildi. Yoğun bir katılımın olduğu müsabakada İngiliz rakibine adeta ringi dar eden Metin Turunç, rakibini demir yumruk darbesiyle yere indirdi.

Bu sonucunun ardından Demir Yumruk Metin Turunç, seranomide KKTC bayrağını açtı ve bu esnada Metin Turunç’u desteklemeye gelen tüm boksör severler Demir Yumruk’u ayakta coşkuyla alkışladı ve büyük bir sevinç yaşadı.