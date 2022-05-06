Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, İrsen Küçük Ortaokulu müdürü Halide Eser Eğitmen ile 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Ortaokullararası (Yıldızlar) Futsal Birinciliği’nde şampiyon olan kız takımını tebrik ederek Türkiye’deki mücadelelerinde başarılar diledi.
İrsen Küçük Ortaokulu Kız Futsal Takımı, Ankara’da 10-16 Mayıs tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Okul Sporları Komitesi tarafından düzenlenecek Kız Futsal Şampiyonası’na katılacaklar.
İrsen Küçük Ortaokulu Kız Futsal Takımı LTB’yi ziyaret etti
Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, İrsen Küçük Ortaokulu müdürü Halide Eser Eğitmen ile 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Ortaokullararası (Yıldızlar) Futsal Birinciliği’nde şampiyon olan kız takımını tebrik ederek Türkiye’deki mücadelelerinde başarılar diledi.
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