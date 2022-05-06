İrsen Küçük Ortaokulu Kız Futsal Takımı LTB’yi ziyaret etti

İrsen Küçük Ortaokulu Kız Futsal Takımı LTB’yi ziyaret etti
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Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, İrsen Küçük Ortaokulu müdürü Halide Eser Eğitmen ile 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Ortaokullararası (Yıldızlar) Futsal Birinciliği’nde şampiyon olan kız takımını tebrik ederek Türkiye’deki mücadelelerinde başarılar diledi. 
İrsen Küçük Ortaokulu Kız Futsal Takımı, Ankara’da 10-16 Mayıs tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Okul Sporları Komitesi tarafından düzenlenecek Kız Futsal Şampiyonası’na katılacaklar.

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