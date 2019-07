İskele'de Yağlı Direkten Bayrak Kapma ve Dalma Yarışması

Her yıl büyük bir heyecanla beklenen Yağlı Direkten Bayrak Kapma ve Dalma Yarışması değim yerindeyse yine yürek hoplattı. İskele Boğaz Park Alanı’nda gerçekleşen yarışmaya İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşirelerinin yanı sıra ambulans da eşlik etti. Her anı büyük bir heyecanla geçen yarışmanın finalinde Yağlı Direkten Bayrak Kapmanın finalisti Aytan Tosun Dalma Yarışmasının finalisti ise Onur Gündoğan oldu. İskele Belediyesi’nin himayelerinde DİSC FM sponsorluğunda düzenlenen yarışmalara 16 kişi katıldı. Her iki yarışmanın jüri üyeleri İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Meclis Üyeleri Halil Dericioğlu, İsmail Y. Osum ve Çağan Coşkuner’den oluştu

BAYRAĞI KAPAN İSİM AYTAN TOSUN

Tamamen yağlı olan direkten bayrak kapmak için mücadele eden 8 kişi, hem eğlendi, hem de eğlendirdi. İzleyenlere keyifli ama bir o kadar da heyecanlı anlar yaşattı. İskele Boğaz Park Alanı’nda düzenlenen ve çekişmeli geçen yağlı direkten bayrak kapma yarışmasını kazanmayı başaran Aytan Tosun 1000 TL’lik ödülün de sahibi oldu. Kupa ve madalyası İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu tarafından verilirken, nakit para ödülü ise DİSC FM Direktörü Semih Bayramoğlu tarafından takdim edildi.

EN İYİ DALIŞ ÖDÜLÜ ONUR GÜNDOĞAN’IN

Yağlı Direk Bayrak Kapma Yarışması içerisinde olmazsa olmazlar arasında yer alan ve 8 kişinin katıldığı dalma yarışması da keyifle izlendi. İzleyenlere de keyifli anlar yaşatan yarışmanın galibi ise Onur Gündoğan oldu. Gündoğan, 500 TL’lik para ödülünün de sahibi oldu. Dalma yarışmasının ikincisi Aytan Tosun olurken 3.’ler ise Tiber Gren ile Ömer Ogak arasında paylaşıldı. Kupa ve madalyası İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu tarafından verilirken, nakit para ödülü ise DİSC FM Direktörü Semih Bayramoğlu tarafından takdim edildi.

BAYRAMOĞLU’NA TEŞEKKÜR PLAKETİ

Günün sonunda İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu katkılarından ötürü, DISC FM Direktörü Semih Bayramoğlu’na teşekkür plaketi verdi.