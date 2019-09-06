İskele ve G.Gücü, Topaloğlu anısına oynayacak

Eski hakemlerimizden, MHK ve Hakemler Derneği başkanlığı yapmış merhum Attila Topaloğlu, vefatının 19. yılında Larnaka Gençler Birliği ile G.Gücü arasında oynanacak anı karşılaşması ile anılacak. Karşılaşma yarın akşam (Cumartesi) İskele Cumhuriyet Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak.

Ülke futboluna büyük hizmetleri geçen değerli isim merhum Attila Topaloğlu her yıl düzenlenen anı maçlarından bir tanesinde daha anılıyor. 2000 yılında hayata gözlerini yuman ve geleneksel olarak lig öncesi tek karşılaşma ile anılan merhum Attila Topaloğlu, bu yıl da Cumartesi gecesi oynanacak tek karşılaşma ile anılacak. Merhum Attila Topaloğlu’nun oğlu Hasan Topaloğlu’nun çalıştırdığı Larnaka Gençler Birliği ile G.Gücü’nün karşılaşacağı karşılaşmaya her iki takım da maça büyük önem verirken, lig öncesi son provalarını yapacaklar.