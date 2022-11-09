İsmet Iraz anısına yarıştılar

Taekwondo Judo Karate Federasyonu tarafından Türkiye’de taekwondonun tanınması ve gelişmesi için büyük çabalar gösteren İsmet Iraz anısına Hyong Pumse Kata müsabakaları düzenledi.
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Kulüp ve bölge temsilcileri verirken, yarışmaların hakemliklerini masterler Öykü Ergin , Ali Uslu, Ceyda Uçaner ve Ana Tüysüz yaptılar.
İsmet IRAZ kimdir?
1936 Ankara doğumlu olan İsmet IRAZ, Türkiye’da taekwondonun tanınması ve
gelişmesi için büyük çabalar göstermiştir.
Sporculuğu döneminde çok sayıda başarı elde eden İsmet IRAZ, 1982 yılında Milli Takım Antrenörlüğü görevine gelmiş ve başarılı çizgisini burada da sürdürmüştür. Türk taekwondocular, İsmet IRAZ yönetiminde çoğu birincilik 50’nin üzerinde kupa aldı. 2 dünya, 1 dünya kupası, 30 Avrupa, 259 uluslararası müsabaka şampiyonu bu dönemde çıktı. Milli sporcular bu dönemde, Dünya şampiyonalarında 6 gümüş, 8 bronz, Dünya kupasında 1 gümüş, 3 bronz, Dünya oyunlarında 1 gümüş, 4 bronz, Avrupa şampiyonalarında 20 gümüş, 18 bronz ve uluslararası turnuvalarda 95 gümüş, 74 bronz madalya kazandı.
HYONG ERKEK
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1- Sam Norozlu
2- Daniel Hüroğlu
3- Aslan Sevinç
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1- Emrullah Baştaş
2- Daniel Korsinov
3- Matheu Dumaga
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1- Timur Özfaik
2- Atlas Ersoy
3- Miran İnce
Kategori
1- Ali Liman
2- Fethi Özfayik
3- Demir İnce
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1- İzzet Tok
2- Tibet Ulukurt
3- Muhammed Sefa Kılıç
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1- Ata Mehmet Aslan
2- Barış Erfinike
3- Bora Kürşat
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1- Abdullah Baştaş
2- Mustafa Yalçın
3- Mehmet Çulama
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1- Özkay Ramiz
2- Arda Altuntaş
3- Oğulcan Doğan
Kategori
1- Kerim Karpuz
2- Mubarak Abdulrahim
3- Muhammed Y. Yallah
Kategori
1- Alex Tüysüz
2- Kemal Köstü
Kategori
2- Tuğra Tığ
3- Çetin Çifsüren
BAYAN HYONG
Kategori
1- Dua Rızvan
2- Hayriye Yetek
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1- Bingül Özfaik
2- Rojbin Özer
3- Defne Okçu
3. Kategori
1- Enise Püsküllü
2- Elif Baştaş
3- Zehra Bilge Bayram
Kategori
1- Zehra Naz Ağan
2- Havin Yılmaz
3- Defne Karam
Kategori
1- Şebnem Eryiğit
2- Darya Shymushevska
3- Anastasya Korshunova
Kategori
1- Süheyla Bölükbaşı
2- Spelana Gankama
Kategori
1- Deniz Sevinç
2- Gülşah Erfinike
Kategori
1- Zeynep Keskin
2- Açelya Ergin
3- Nehir Seringöz
KARATE
ERKEKLER KATA
Kategori
1- Gleb Yürehenko
2- Alexander Molodtsov
3- Artem İvanov
Kategori
1- Mikhail Khomyshin
2- Davut Jorayev
BAYANLAR KATA
Kategori
1- Alexandra Khomyshina
2- Darya Jelaleddinoğlu
Kategori
1- Kadriye Diana Çelik
2- Sofia Akhmatova