İstanbulspor'dan Fenerbahçe'ye 90+6'da çelme

İstanbulspor'dan Fenerbahçe'ye 90+6'da çelme
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında İstanbulspor ile 90+6. dakikada yediği golle 3-3 berabere kaldı.

Fenerbahçe ile İstanbulspor, Ülker Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetti.

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Lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Fenerbahçe fırsat tepti. İstanbulspor karşısında 2 kez öne geçen sarı lacivertliler skoru koruyamadı.

Sarı lacivetliler uzatmada yediği golle sahadan bir puanla ayrıldı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 64 puanla kapatarak, Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'da tuttu.

Fenerbahçe'nin gollerini 25. ve 51. dakikalarda Arda Güler ile 71. dakikada Pedro filelerle buluşturdu.

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