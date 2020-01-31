İşte bu akşamki skorlar

Süper Lig’in 17.haftasının açılışında Çetinkaya-Türkocağı ve Doğan Türk Birliği - Lefke maçları oynandı.
Çetinkaya, ağırladığı Girne ekibine karşı sahadan 2-1 mağlup ayrılırken sarı-kırmızılıların golüMustafa (dk.11) ‘dan geldi. Türkocağı ‘anın gollerini ise Oha (dk.18) ve Remzi (dk.64) kaydetti.
Girne’deki maçta ise Doğan Türk Birliği 3 punı 4 golle alarak rakibi Lefke’yi 4-1 mağlup etti.
Girne ekibinin golleri Billy (dk.16) ,Weston (dk.36), Billy (dk.58) ve Kenan (dk.61) ‘dan geldi, Lefke’nin tek golünü ise Kasım(dk.32) kaydetti.