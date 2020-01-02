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İşte disiplin kurulu kararları

İşte disiplin kurulu kararları
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 27-29 Aralık 2019 tarihleri arasında oynanan Nicosia Group Kıbrıs Kupası, ertelenen U21 Ligi maçları ve U17 Ligi ile ilgili olarak toplandı. Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

FUTBOLCU

CEZA

RAİF DENKTAŞ PEHLİVAN
Gençlik Gücü TSK

1 Maç

EYÜP ÖZTEP
Karşıyaka ASK

1 Maç

OKAN GÖKTÜRK
Mesarya SK

1 Maç

MERT SEZER
Mağusa Türk Gücü

3 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

FUTBOLCU İSMİ

KULÜBÜ

KADİR AHMET DİLEK

Lapta TBSK

DİSİPLİN KURULU KARARLARI

29/12/2019 tarihinde İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanan L. Gençler Birliği SK – Çanakkale TSK kulüpleri arasındaki müsabakanın 45. dakikasında L.Gençler Birliği S.K. 1904 lisans numaralı yöneticisi Mürsel Altuntaş’ın oyun alanına girerek kendi oyuncusuna arkadan vurduğu raporlardan tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmede DT 44/1(b)’yi ihlal eden Mürsel Altuntaş’ın yine DT 44/1(b) uyarınca 30 gün hak mahrumiyetiyle cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

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