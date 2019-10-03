İşte Disiplin Kurulu kararları

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 27-30 Eylül 2019 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig ve U21 Ligleri ile ilgili olarak toplandı. Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

KIRMIZI KARTLAR

ISAAC OWUSU - BAF ÜLKÜ YURDU -1 Maç

BATUHAN CALBAN - ÇETİNKAYA TSK -1 Maç

ISAAC APPIAH - LEFKE TSK -1 Maç

MAHMUT POLAT - ÇETİNKAYA TSK -2 Maç

ANILJAN JORAYEV -MAĞUSA TÜRK GÜCÜ -2 Maç

EMRE OKANER - DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK -2 Maç

GÖKBERKHAN GÖK - DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK -1 Maç

ALİ ÜÇTAŞ - YENİCAMİ AK -1 Maç

MUSTAFA ÇELİK -DÖRTYOL SK -1 Maç

ARDA OLAGOKE -BOSTANCI BAĞCIL SK -1 Maç

UĞUR BALKAN -KARŞIYAKA ASK -1 Maç

SÜLEYMAN ÖZOĞUL - DÖRTYOL SK -3 Maç

İBRAHİM BİLGİN -ÇANAKKALE TSK -3 Maç

UMUT BOZKURT -LAPTA TBSK -1 Maç

İBRAHİM KUTAY ÖMERPAŞA -GÖRNEÇ KSK -1 Maç

TAKIM/ANTRENÖR/PERSONEL

KEMAL PERÇİNKARDEŞLER - TÜRK OCAĞI LİMASOL - 1 Maç

ERCAN ATASAY - BAF ÜLKÜ YURDU -1 Maç

HÜSEYİN KARAVEZİRLER -CİHANGİR GSK -1 Maç

MUSTAFA DAĞAŞANER - KÜÇÜK KAYMAKLI TSK -1 Maç

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 28/09/2019 tarihinde Pia Bella sahasında oynanan U 21 Süper Lig Doğan Türk Birliği S.K. – Yenicami A.K. arasında oynanan maçın 45. dakikasında Doğan T.B. oyuncusu 111343 lisan nolu Aziz Aktepe ile 112625 lisans nolu Yenicami A.K. oyuncusu Barış Kaya arasında gerçekleşen olaylar hakem ve gözlemci raporları değerlendirildikten sonra; 111343 lisans nolu DTB oyuncusu Aziz Aktepe’ye 43/2 ihlal ettiğinden 43/2 uyarınca 4 (Dört) müsabakadan men, yine 112625 lisans nolu YAK oyuncusu Barış Kaya’ya 43/2 ihlalden dolayı 43/2 uyarınca 4(Dört) müsabakadan men cezası oy birliği ile verilmiştir..

2) 28/09/2019 tarihinde Maraş Necip Halil Kartal Stadında gerçekleşmiş olup 2/2019-2020 numarası ile tarafımıza sevk edilmiş olan Maraş G.S.K. ile Yonpaş Dumlupınar T.S.K. arasında oynanan K-Pet I. Lig müsabakasında maç sona erdikten sonra Maraş G.S.K. futbolcusu 108656 lisans numaralı Süleyman Bayır ile Yonpaş Dumlupınar T.S.K. futbolcusu 108922 lisans numaralı Burak Sarıkaya arasında gerçekleşen saldırı ve darp fiilleri ile ilgili olarak Disiplin Kuruluna iletilen gözlemci raporları ve Dumlupınar T.S.K. futbolcusu 108922 lisans numaralı Burak Sarıkaya’nın ve avukatlarının savunması alınarak incelenmiştir. Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; Maraş G.S.K. veya Süleyman Bayır herhangi bir savunma yapmamıştır.

a) Maraş G.S.K. futbolcusu 108656 lisans numaralı Süleyman Bayır’a DT 44/1 A’yı ihlalinden dolayı DT 44/1 A uyarınca 4 (Dört) resmi müsabakadan men cezası verilmesine;

b) Yonpaş Dumlupınar T.S.K. futbolcusu 108922 lisans numaralı Burak Sarıkaya’ya DT 44/1 A’nın ihlalinden dolayı DT 44/1A uyarınca 4 (Dört) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.