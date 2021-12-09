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İşte haftanın programı ve hakemler
Spor
09 Aralık 2021 Perşembe 12:06
Kıbrıs Genç Tv
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NÖBETÇİ ECZANELER
Lefkoşa
HAZAL REİS ECZANESİ
Tel: 0392 228 65 05
Lefkoşa
ÖZTEKİNER ECZANESİ
Tel: 03922280508
Lefkoşa
ÇELER ECZANESİ
Tel: 03922257505
Girne
ZİYA SENCER ECZANESİ
Tel: 0533 826 51 91
Girne
TÖREN II ECZANESİ
Tel: 03928151790
Girne
ÖZENİR ECZANESİ
Tel: 0542 876 06 60
Gazimağusa
ASLI EREN ECZANESİ
Tel: 0392 366 47 47
Gazimağusa
VELİ NURLUÖZ ECZANESİ
Tel: 03923653631
Güzelyurt
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
Tel: 7142000
İskele
ÖZBİRTAN ECZ
Tel: 03923712224
Lefke
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
Tel: 05338419578
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