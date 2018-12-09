İşte ilk yarı skorları

İşte ilk yarı skorları

SÜPER LİG (iLK YARI SKORLARI)

Mağusa Türk Gücü:1 Baf Ülkü Yurdu:0

Çetinkaya:2  Gençlikgücü:2

Küçük Kaymaklı:0  Yenicami:0

Binatlı:0  Gençlerbirliği:0

Cihangir:0  Doğan Türk Birliği:0

Merit A.Yeşilova: 1 Girne Halk Evi:0

Bu Akşam (18.30)

Lefke -Gönyeli:

Yarın (18.30)

Türkocağı - Esentepe

BİRİNCİ LİG

DÜN

Akova Vuda: 3 Ozanköy: 0

BUGÜN (iLK YARI SKORLARI)

Yeniboğaziçi: 0 Yonpaş Dumlupınar:0

Düzkaya:1  Karşıyaka:0

Bostancı Bağcıl:1  Değirmenlik:0

Mormenekşe: 1 Maraş:0

Göçmenköy: 1 Mesarya:0

Çanakkale: 0 Yalova:0

Doğancı:0  Hamitköy:0

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