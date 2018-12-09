İşte ilk yarı skorları

SÜPER LİG (iLK YARI SKORLARI)
Mağusa Türk Gücü:1 Baf Ülkü Yurdu:0
Çetinkaya:2 Gençlikgücü:2
Küçük Kaymaklı:0 Yenicami:0
Binatlı:0 Gençlerbirliği:0
Cihangir:0 Doğan Türk Birliği:0
Merit A.Yeşilova: 1 Girne Halk Evi:0
Bu Akşam (18.30)
Lefke -Gönyeli:
Yarın (18.30)
Türkocağı - Esentepe
BİRİNCİ LİG
DÜN
Akova Vuda: 3 Ozanköy: 0
BUGÜN (iLK YARI SKORLARI)
Yeniboğaziçi: 0 Yonpaş Dumlupınar:0
Düzkaya:1 Karşıyaka:0
Bostancı Bağcıl:1 Değirmenlik:0
Mormenekşe: 1 Maraş:0
Göçmenköy: 1 Mesarya:0
Çanakkale: 0 Yalova:0
Doğancı:0 Hamitköy:0