İşte Topaloğlu'nun yeni takımı

K-Pet Süper ligde zor günler geçiren ve 11 puanla ligin dibine demir atan Girne Halk Evi, Yenicami mağlubiyeti sonrası takımın teknik patronu Serhat Deniz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmasının ardından, bugün başarılı teknik adam Hasan Topaloğlu ile anlaşmaya vardı.

Bugün başarılı teknik adam Hasan Topaloğlu ile öğle saatlerinde bir görüşme gerçekleştiren GHE başkanı Veli Esendağlı ve yönetimi kalan 9 haftayı ve beklentileri masaya yatırdı.

Yapılan görüşmede takımın ligde kalması adına yapılacak olanlar konuşulmasının ardından GHE idmanına giden ve sporcularla bir görüşme yapan Topaloğlu, Lua Lua’nın yaptırdığı idmanı izledi ve idmanın ardından Veli Esendağlı ile yaptığı görüşmede görevi kabul etti.

Hasan Topaloğlu GHE takımı ile ilk idmanını bugün gerçekleştirecek.