İşte Yönetim Kurulu kararları

- K-Pet Süper Ligi’nde, K-Pet 1. Ligi’nde ve U-21 Liglerinde 15. hafta maçları ile KTFF U17 Ligi’nin 10. hafta maçlarının tescil edilmesine
- 22.12.2019 tarihinde 14784 maç numarası ile Çanakkale TSK ve Bostancı Bağcıl SK arasında yapılan U21 1. Ligi 15. Hafta müsabakasında, Bostancı Bağcıl SK futbolcusu Ahmet Topaloğulları’nın müsabaka hakemini darp etmesi ve yarıda kalan 14784 numaralı müsabakanın Çanakkale TSK lehine hükmen 3-0 olarak tescil edilmesine;
- 1650121457 KKTC kimlik kartı hamili KTFF YK üyesi Remzi Cengiz’in, Federasyona ait bankalarda bulunan hesaplarımıza ait çeklerde ödemeleri ile ilgili yetkilendirilmesine;
- 2018-2019 futbol sezonunda KTFF Kadınlar Ligi’ne katılan ancak 2019-2020 futbol sezonunda KTFF Kadınlar Ligi’ne katılmayacağını yazılı beyan eden kulüplerin lisanslı sporcularının ilgili kulüplerindeki lisanslarının iptal edilerek lisanssız sayılmalarına karar verilmiştir.