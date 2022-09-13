"İyi Ahlak, İyi Futbol" turnuvası tamamlandı

İyilik Derneği ile Çetinkaya Türk Spor Kulübü "İyi ahlak, İyi futbol" sloganıyla futbol turnuvası düzenlendi.
Turnuvanın sponsorluğunu üstlenen Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, ödül töreninde yaptığı konuşmada spor yapmayı küçük yaştan çocuklara öğreterek, bir alışkanlık haline getirmek gerektiğini belirtti.
Turnuvada takımlara kupaları Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, TC Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam, KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay ve İyilik Derneği Başkanı Mehmet Güneş tarafından verildi. Turnuvada eğitim ve spor alanında ülkeye hizmetleri bulunan Merhum Güner Burgul anısına da 2 sporcuya onur plaketi takdim edildi.