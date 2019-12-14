Kadın basketbolunda KTSYD Kupası heyecanı

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar Ligi’nin başlamasına 1 aydan kısa bir süre kala önemli ve prestijli bir turnuvaya imza atılacak. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Basketbol Federasyonu, daha önce Büyük Erkekler Ligi öncesinde organize ettiği KTSYD Kupası’nı bu kez yine KKTC Telsim’in de katkıları ile Büyük Kadınlar Ligi öncesinde düzenliyor. Konuyla ilgili basın toplantısı ve kura çekimi bugün (14 Aralık Cumartesi) KTSYD Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sütçü ve Gürkan, kurumlar arası işbirliğinin önemine vurgu yaptı Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütçü ve KTSYD Başkanı Burhan Gürkan’ın birer konuşma yaptığı basın toplantısında eğitim Kurulu Başkanı Osman Emiroğlu, Ligler Direktörü Eser Taçoy, basın mensupları ve kulüplerin temsilcileri hazır bulundu. Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütçü yaptığı konuşmada, KTSYD ile işbirliğinin güzel sonuçlarını görmeye devam ettiklerini ve federasyon olarak basketbolun sesini yükseltme adına çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Başkan Sütçü, kulüplerin yapıcı tavrının önemine işaret ederek, tüm takımlara başarılar diledi. KTSYD Başkanı Burhan Gürkan ise Basketbol Federasyonu ile güzel bir işbirlikleri bulunduğunu ve tüm spor branşları ile bu tip işbirliklerine açık olduklarını belirtti. Başkan Gürkan, sezon öncesi takımların hazırlanması adına katkı koyacak bir turnuva olması temennisinde bulundu. 6 takım yer alıyor Çekilen kura sonucunda Rauf Denktaş Üniversitesi ile Gönyeli, GAÜ ile de DAÜ eşleşti. Bu maçların galipleri kendi aralarında ikinci tur maçını oynayacak ve kazanan 2.Tur’da oynanacak UKÜ-Akdeniz Spor Birliği maçının galibi ile finalde karşılaşacak. Mücadeleler 19-27 Aralık tarihleri arasında, federasyonun belirleyeceği gün, saat ve salonlarda gerçekleştirilecek.