Kadınlar gününe özel bisiklet etkinliği

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu ile KKTC Bisiklet Sevenler Derneği işbirliğinde “Dünya Kadınlar Günü Halk Bisiklet Sürüşü” etkinliği düzenlenecek. 7 Mart 2020, Cumartesi Saat 15:00’da Lefkoşa Girne Kapısı’ndan başlayacak halk bisiklet sürüşüne tüm bisikletseler halkımız davet edildi. Sürüş parkuru sırasıyla Lefkoşa-Girne Kapısı , Mahkemelerin Önü ,Dereboyu ,Sabri Orient Otel ,Bedreddin Demirel Cadesi güzergahından Girne Kapısı şeklinde planlandı. BSD Woman Sorumlusu eski milli kadın bisiklet sporcularamızdan Şerife Akcan, 1960’lı yıllarda emekçi kadınlarımızın işlerine o dönemin şartlarında bisikletle gittiklerini , iki binli yıllarda artan trafiği önlemek ve daha sağlıklı yaşanılabilir kentlere dönmek özleminde olduklarını ifade etti.