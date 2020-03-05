banner22

Kadınlar gününe özel bisiklet etkinliği

Kadınlar gününe özel bisiklet etkinliği
banner32

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu ile KKTC Bisiklet Sevenler Derneği işbirliğinde “Dünya Kadınlar Günü Halk Bisiklet Sürüşü” etkinliği düzenlenecek. 7 Mart 2020, Cumartesi Saat 15:00’da Lefkoşa Girne Kapısı’ndan başlayacak halk bisiklet sürüşüne tüm bisikletseler halkımız davet edildi. Sürüş parkuru sırasıyla Lefkoşa-Girne Kapısı , Mahkemelerin Önü ,Dereboyu ,Sabri Orient Otel ,Bedreddin Demirel Cadesi güzergahından Girne Kapısı şeklinde planlandı. BSD Woman Sorumlusu eski milli kadın bisiklet sporcularamızdan Şerife Akcan, 1960’lı yıllarda emekçi kadınlarımızın işlerine o dönemin şartlarında bisikletle gittiklerini , iki binli yıllarda artan trafiği önlemek ve daha sağlıklı yaşanılabilir kentlere dönmek özleminde olduklarını ifade etti.

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner38

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

banner51

﻿