Kadınlar’da ikinci hafta tamamlandı

Hentbol U18 kadınlarda ikinci hafta dün akşam oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Atatürk Spor Salonun’da oynanan karşılaşmalarda UKÜ, Şahlan’ı, DİGEM ise Ozanköy’ü mağlup ederek ikinci haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Gecenin ilk karşılaşmasında UKÜ ile Şahlan takımları mücadele etti. İlk devresi çekişmeli geçen mücadelede soyunma odasına 12-10 önde giren UKÜ takımı ikinci yarıda oyuna ağırlığı koyarak mücadeleden 29-19 üstünlükle ayrıldı. UKÜ’de Gizem 7 golle galibiyet de ön plana çıkan isim olurken, Şahlan’da Ülkü 7 golle takımın en skorer ismi oldu. Gecenin ikinci maçında ise DİGEM ile Ozanköy takımları karşılaştı. Oyun genelinde daha üstün oynayan DİGEM maçın ilk devresini 12-6 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında yine üstünlüğünü koruyan DİGEM sahadan 28-18 galip ayrıldı. DİGEM’de Lütfiye 10 golle takımın galibiyetinde ön plana çıkan isim oldu.

Fotoğraf: Ferah BARIŞSEV