Kadınlarda Türkiye, erkeklerde İran...

Lala Mustafa Paşa Spor Salonunda oynanan final karşılaşmalarında kadınlarda KKTC’yi mağlup eden Türkiye, erkeklerde ise Özbekistan’ı mağlup eden İran şampiyon oldu. Ödül gecesinin yarın akşam kapalı Maraş’ta yapılacağı turnuvanın yarın plaj ayağı yapılacak.

Türkiye tecrübesi ile kazandı:29-23

Gecenin ilk karşılaşmasında kadınlar mücadelesinde Türkiye ile KKTC takımları karşı karşıya geldi. İlk devresini rakibi KKTC karşısında 14-12 önde kapatan Türkiye sahadan da 29-23 galip ayrılarak turnuvanın şampiyonu oldu. Türkiye’de Buket 8, İrdavin ise 7 golle ön plana çıkan isimler olurken, KKTC’de Ece 9 golle maçın en golcü ismi oldu.

Erkeklerde İran farkı

Gecenin ikinci karşılaşması ise nefesleri kesti. Maçın başından sonuna büyük çekişmeye sahne olan İran Özbekistan maçını 25-20 kazanan İran, turnuvanın şampiyonu oldu. İlk devreyi 11-8 önde kapatan İran farkın kapanmasına izin vermeyerek sahadan 25-20 galip ayrılarak turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvada şampiyon olan takımlara ödülleri yarın akşam Kapalı Maraş’ta yapılacak olan gösteri maçından sonra verilecek.